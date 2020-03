Team von Trainer Jürgen Klopp : Erste Pleite nach 44 Spielen: FC Liverpool blamiert sich in Watford

Der englische Tabellenführer unterlag ausgerechnet einem Abstiegskandidaten.

Avatar_prignitzer von dpa und lod

01. März 2020, 10:52 Uhr

Watford | Trainer Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool die erste Premier-League-Niederlage der Saison kassiert – und was für eine. Der zuvor ungeschlagene, englische Tabellenführer blamierte sich am Samstag und verlor überraschend deutlich mit 0:3 (0:0) beim Abstiegskandidaten FC Watford, der bis dato den vorletzten Tabellenplatz belegt hatte.

Der 44-Jährige gebürtige Stuttgarter räumte ein: "Wir waren nicht gut genug heute Abend." So sei das im Fußball eben, ergänzte er: "Sie haben genau das umgesetzt, was sie wollten und wir nicht."





Ismaila Sarr (54./60. Minute) und Troy Deeney (72.) trafen an der Vicarage Road zum verdienten Sieg für den krassen Außenseiter Watford und sorgten so für die Sensation. Watford hätte sogar noch höher gewinnen können, vergab aber weitere gute Chancen. Liverpool war in 27 Spielen zuvor 26 Mal als Sieger vom Platz gegangen. Vor Watford holte nur Manchester United am 20. Oktober 2019 beim Remis im Old Trafford einen Punkt gegen die Klopp-Elf.

Rekord für längste Siegesserie geplatzt

Nach zuvor 18 Liga-Siegen in Serie, was in der Premier League außer Liverpool nur dem englischen Meister Manchester City in der Saison 2017/18 gelungen war, verpasste es Liverpool durch die Niederlage auch, mit 19 Siegen hintereinander alleiniger Rekordhalter für die längste Siegesserie der Premier League zu werden.

Nur zwei Teams in Englands Topliga überstanden bisher eine ganze Saison ohne Niederlage – Preston North End in der Spielzeit 1888/89 und der FC Arsenal in der Saison 2003/04.

Die Tabelle der Premier League am 28. Spieltag

Liverpool 79 Manchester City 57 Leicester City 50 Chelsea 45 Manchester United 41 Tottenham Hotspur 40 Sheffield United 40 Wolverhampton Wanderers 39 Burnley 38 Arsenal 37 Everton 36 Crystal Palace 36 Southampton 34 Newcastle United 32 Brighton and Hove Albion 28 West Ham United 27 Watford 27 Bournemouth 27 Aston Villa 25 Norwich City 21