Bundesliga : Erster Auftrag erfüllt: Tedesco bringt RB Leipzig in Schwung

Der neue RB-Trainer Domenico Tedesco muss liefern. Zumindest im ersten Spiel gelingt das. Die Mannschaft ist zufrieden, auch der Vereinsboss. Nur Tedesco sieht noch einen Berg Arbeit vor sich.

Leipzig | Es bleibt dabei: Wenn Domenico Tedesco einen neuen Verein übernimmt, verliert er sein erstes Spiel nicht. So war es beim FC Erzgebirge Aue, so war es beim FC Schalke 04, so war es bei Spartak Moskau und so war es nun auch bei RB Leipzig. Damit erfüllte er zugleich den ersten Auftrag von Vereinsboss Oliver Mintzlaff. „Wir brauchen schnell Erfolg“, h...

