Europa League : Erster Saisonsieg: Frankfurt siegt in Antwerpen

Da ist er, der erste Sieg in dieser Spielzeit. Fast in letzter Minute gelingt er. Vor dem Spiel randalieren deutsche Hooligans, im Spiel geht Eintracht-Torwart Trapp nach einem Feuerwerkskörper von den Royal-Rängen zu Boden.

Antwerpen | Joker Gonçalo Paciência hat Eintracht Frankfurt mit einem Fast-Last-Minute-Tor im neunten Pflichtspiel den ersehnten ersten Saisonsieg beschert und den Fußball-Bundesligisten vor einer handfesten Ergebniskrise bewahrt. Der Portugiese traf am Donnerstag im zweiten Gruppenspiel der Europa League in der Nachspielzeit per Foulelfmeter zum 1:0 (0:0)...

