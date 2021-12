Bundesliga : „Es nervt“: Fürth-Coach Leitl verschärft den Ton

Die Serie der schlechten Nachrichten reißt in Fürth nicht ab. Marius Funk verletzt sich schwer am Knie. Gegen Union Berlin kehrt der Ex-Herthaner Sascha Burchert ins Tor zurück.

Fürth | Stefan Leitl hat daheim einen Boxsack. Und der könnte bei der Frustbewältigung des Fürther Trainers nach inzwischen 14 sieglosen Partien in der Fußball-Bundesliga langsam aber sicher mal wieder zum Einsatz kommen. „Ich habe ihn in diesem Jahr noch nicht genutzt“, sagte Leitl vor dem Geister-Heimspiel der SpVgg Greuther Fürth am Sonntag (15.30 Uhr/D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.