Auswärtssieg für RB Leipzig : Bayer Leverkusen Tabellenführer in der Europa League

Während Bayer seine weiße Weste durch den Heimsieg gegen Larnaka behält, rehabilitiert sich RB in Norwegen.

von dpa

04. Oktober 2018, 21:03 Uhr

Leverkusen | Bayer Leverkusen hat mit dem zweiten Sieg in der Europa League die Tabellenführung in der Gruppe A übernommen. Gegen den zyprische Pokalsieger AEK Larnaka setzten sich die Rheinländer mit 4:2 (1:1) durch.

Die Gäste gingen durch den Mazedonier Ivan Trickovski nach 25 Minuten überraschend in Führung. Doch zwei Treffer von Jungnationalspieler Kai Havertz kurz vor der Pause (44.) und Lucas Alario kurz nach Wiederbeginn (49.) wendeten das Blatt innerhalb von fünf Minuten zugunsten der Gastgeber. Alario machte zwei Minuten vor dem Ende mit dem 3:1 den Erfolg perfekt. Zwar verkürzte Dimtris Raspas in der Nachspielzeit noch einmal, doch im Gegenzug gelang Julian Brandt das 4:2.





Leipzig jetzt Zweiter

Unterdessen hat RB Leipzig die Auftaktniederlage gegen Salzburg gut weggesteckt und beim 3:1 (1:0) bei Rosenborg Trondheim einen wichtigen Auswärtsieg in der Europa League verbucht. Leipzig schob sich damit auf den zweiten Platz der Gruppe B hinter RB Salzburg vor.

imago/Bildbyran

Jean-Kevin Augustin schoss die Sachsen am Donnerstag in Norwegen schon nach zwölf Minuten in Führung. Aus 16 Metern kickte er den Ball mit der linken Innenseite ins linke Eck. Ibrahima Konate sorgte mit dem 2:0 nach einem Eckball für die Vorentscheidung (54.), Matheus Cunha machte nach 61 Minuten alles klar. Abwehrspieler Issam Jebali gelang für Trondheim nur noch eine Resultats-Kosmetik (79.).