Conference League : Europa für Eiserne kein Glücksspiel: Union braucht Sieg

Was ist noch möglich für die Eisernen in Europa? Nach dem Fußball zum Staunen in der Bundesliga will Union Berlin seine letzte Chance in der Conference League nutzen.

Berlin | Auf ein Glücksspiel haben Abwehrchef Robin Knoche und Trainer Urs Fischer keine Lust. Schlimm genug, dass die nur noch 5000 Tickets für den internationalen Showdown von Union Berlin in der Conference League wegen der neuen Corona-Regeln in einer Fan-Lotterie vergeben werden mussten. „Wir müssen dafür sorgen, dass wir eine Party mit 5000 Zuschauern ...

