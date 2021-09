Fußball im TV : Europapokal als teurer Spaß: Drei Abos notwendig

Fußball im TV wird komplizierter und kostspieliger. Das gilt besonders für die drei Europapokal-Wettbewerbe. Das Angebot im Free-TV ist klein.

Unterföhring | Fans des Fußball-Europapokals müssen in der neuen Saison viel Geld ausgeben. Um die freie Auswahl bei Champions League, Europa League und Conference League zu haben, die in dieser Woche mit der Gruppenphase starten, sind drei Abonnements notwendig. Was gibt es von der Champions League im Free-TV? Das ZDF darf wieder bewegte Bilder von der Königs...

