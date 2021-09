Europa League : Ex-Nationalspieler Özil trifft bei Rückkehr nach Deutschland

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Mesut Özil hat bei seiner Pflichtspiel-Rückkehr in Deutschland gleich ein Tor erzielt.

Frankfurt am Main | Der 32 Jahre alte Spielmacher schoss in der Europa League den 1:0-Führungstreffer für Fenerbahce bei Eintracht Frankfurt. Özils Tor war zunächst wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung zurückgepfiffen worden, zählte nach einer längeren Überprüfung durch den Video Assistant Referee (VAR) aber doch. Für Özil, der 2014 in Brasilien mit dem Natio...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.