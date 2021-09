Ehemaliger Bundesliga-Profi : Ex-Nationalspieler Sidney Sam beendet Karriere

Der frühere Nationalspieler Sidney Sam hat seine Karriere als aktiver Fußballer beendet.

St. Gallen | Per Instagram berichtete der 33-Jährige am Montag von seiner Teilnahme an einer Sportmanagement-Weiterbildung der Universität St. Gallen und dem dabei erzielten erfolgreichen Abschluss. „Nun beginnt für mich ein neuer Lebensabschnitt. Ich kann sagen, dass ich während meiner Fußballkarriere viele großartige Menschen kennenlernen durfte. Nun ist der ...

