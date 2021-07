Britischer Fußballverband : FA will Krawalle beim EM-Finale untersuchen

Nach den Ausschreitungen rund um das Finale der Fußball-EM im Londoner Wembley-Stadion will der britische Verband FA die Vorgänge genauer untersuchen lassen.

London | „Wir wollen unbedingt vollständig verstehen, was am 11. Juli 2021 beim Finale vor und dann im Wembley-Stadion passiert ist“, hieß es in einem Statement der Football Association (FA) auf Twitter. Bei dem Spiel von England gegen Italien (2:3 i.E.) hatten sich mutmaßlich etliche Fans illegal Zugang zum Stadion verschafft, darunter der „Times“ zufolge ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.