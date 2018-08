Bundesliga-Eröffnungsspiel live : FC Bayern gegen 1899 Hoffenheim live im TV und Live-Stream

Hier erfahren Sie, wie Sie das Bundesliga-Eröffnungsspiel des FC Bayern München gegen TSG 1899 Hoffenheim live im TV und Livestream sehen können.

von Christopher Bredow

23. August 2018, 13:30 Uhr

Hamburg | Endlich geht es wieder los: An diesem Wochenende startet die 1. Bundesliga in die neue Saison 2018/19. Am Freitag, 24. August 2018 (Anstoß 20.30 Uhr), findet das Eröffnungsspiel des FC Bayern München gegen TSG 1899 Hoffenheim statt. So sehen Sie FC Bayern gegen 1899 Hoffenheim live im TV und Livestream.

FC Bayern - 1899 Hoffenheim live im Free-TV: ZDF zeigt Eröffnungsspiel live

Das ZDF überträgt das Bundesliga-Eröffnungsspiel von Bayern München gegen 1899 Hoffenheim live im Free-TV. Ab 20.15 Uhr melden sich Moderator Jochen Breyer und Experte Oliver Kahn live aus der Allianz-Arena in München, wo der amtierende deutsche Meister mit seinem neuen Trainer Niko Kovac erfolgreich gegen Nagelmanns Hoffenheimer in die Saison starten will. Ab 20.30 Uhr kommentiert Béla Réthy das Spiel des FC Bayern gegen 1899 Hoffenheim live im ZDF. (Lesen Sie hier: Das sind die Hingucker der neuen Bundesliga-Saison.)

FC Bayern - 1899 Hoffenheim live im Stream: Kostenloser Bundesliga-Livestream

In der ZDF-Mediathek können Fußballfans am Freitagabend das Eröffnungsspiel des FC Bayern München gegen 1899 Hoffenheim live im Stream mitverfolgen. Der Abruf des Livestreams ist kostenlos und kann sowohl über den PC, als auch via Smartphone und Tablet erfolgen. Bei der Nutzung sollte lediglich auf eine stabile WLAN-Verbindung geachtet werden. (Lesen Sie hier: Auf diese 11 Dinge sollten Sie in der neuen Bundesliga-Saison achten.)

FC Bayern - 1899 Hoffenheim live im TV und Livestream: Eurosport zeigt Bundesliga live

Wie schon in der Vorsaison sind nur auf Eurosport alle Freitagsspiele der Bundesliga live im TV und Livestream zu sehen. Fans müssen den kostenpflichtigen Eurosport-Player für einen Stream abonnieren oder den kostenpflichtigen Sender Eurosport 2 HD Xtra in ihrem TV-Programm haben. Der Eurosport-Player kann über ein Jahres-Abonnement gebucht werden und kostet entweder 4,99 Euro pro Monat oder 49,99 Euro pro Jahr. (Lesen Sie hier: 96-Chef Kind kritisiert: "Zu uns kommt Ronaldo eben nicht".)

Auch in der Spielzeit 2018/19 werden Moderator Jan Henkel und Experte Matthias Sammer durch die Live-Übertragungen der Bundesligaspiele führen. An diesem Freitag, 24. August 2018, beginnt die Vorberichterstattung mit Henkel und Sammer um 19 Uhr. Philipp Eger wird das Eröffnungsspiel des FC Bayern gegen 1899 Hoffenheim live kommentieren.