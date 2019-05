Klarer Sieg gegen RB Leipzig : "Neuers Reklamierarm wird zum Parierarm": Bayern München gewinnt DFB-Pokal

Trotz des hohen Sieges der Bayern ist Torhüter Manuel Neuer der Mann des Abends beim Rekordpokalsieger.

von Gregory Straub und dpa

25. Mai 2019, 21:59 Uhr

Berlin | Ergebnis des Abends:

FC Bayern München - RB Leipzig 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Lewandowski (29.), 2:0 Coman (78.), 3:0 Lewandowski (85.)

Niko Kovac hat mit dem FC Bayern den Angriff von RB Leipzig abgewehrt und sein erstes Jahr als Trainer in München mit dem Double gekrönt. Eine Woche nach der 29. deutschen Fußball-Meisterschaft gewannen die Bayern am Samstagabend mit einem 3:0 (1:0) gegen die Sachsen auch zum 19. Mal den DFB-Pokal. Ein brillanter Kopfball (29. Minute) und ein Schuss von Torjäger Robert Lewandowski (85.) sowie eine starke Einzelaktion von Kingsley Coman (78.) entschieden ein packendes Finale zugunsten der Münchner.

Leipzig präsentierte sich in der lange Zeit ausgeglichenen Partie als Gegner auf Augenhöhe. Nach einer starken Anfangsphase des Herausforderers hatten die Bayern aber Vorteile und verdienten sich den letztendlich deutlichen Sieg. Neben Doppel-Torschütze Lewandowski war Nationaltorhüter Manuel Neuer der Matchwinner für die Bayern. Der 33-Jährige rettete nach sechswöchiger Verletzungspause zweimal glänzend und rechtfertigte damit das Vertrauen von Kovac.

imago images / Picture Point LE

Szene des Abends:



RB Leipzig hätte in diesem Spiel früh in Führung gehen können: In der 11. Minute scheiterte Poulsen mit einem starken Kopfball an Manuel Neuer, der den Ball per Sensationsreflex mit dem rechten Arm an die Latte lenkte. Der Ball sprang zurück ins Feld in Richtung Konaté, der von Lewandowski gehalten wurde. Elfmeter? Die Szene sah zumindest verdächtig aus, jedoch reichte das Klammern des Polen für Schiedsrichter Tobias Stieler nicht aus, um Strafstoß zu pfeifen. Pech für die Sachsen, die einige Minuten später das 0:1 kassierten. Von Neuer kam dann noch mehr ...

Spieler des Abends:

Manuel Neuer zeigte nicht nur in oben beschriebener Szene, dass er nach seiner fünfwöchigen Verletzungspause (Muskelfaserriss) nichts von seiner Klasse verloren hat. Neben der Rettungstat gegen Poulsen griff der Nationaltorhüter Anfangs der zweiten Hälfte wieder entscheidend ins Spielgeschehen ein, als er den Schuss des alleine auf ihn zustürmenden Emil Forsberg artistisch per Fuß und Arm parierte. Nachdem Neuer sein Team also zunächst vor dem Rückstand und dann vor dem Ausgleich bewahrte, gebührt ihm zurecht die Bezeichnung "Spieler des Abends." Eine besondere Genugtuung für Neuer, der im ersten Saisondrittel von vielen Fans und auch "Experten" abgeschrieben worden war. Den offiziellen Titel zum "Man of the Match" gewann übrigens der zweifache Torschütze Robert Lewandowski.

imago images / Contrast

Abschiede des Abends:

Arjen Robben (73.) und Franck Ribéry (87.) wurden in der zweiten Hälfte eingewechselt und bestritten ihr letztes Pflichtspiel für den FC Bayern. Der Niederländer hätte sich den Abschied mit einem Treffer versüßen können, zimmerte den Ball kurz vor Schluss aber freistehend weit über das Tor. Ihren standesgemäßen Abschied hatte "Robbery" ja bereits beim Bundesliga-Finale gegen Eintracht Frankfurt in der vergangenen Woche, als beide noch einmal einen Treffer erzielten. Der dritte im Bunde, der die Bayern sicher verlassen wird, Rafinha, kam wie schon im letzten Bundesliga-Spiel nicht zum Einsatz.

Zahl des Abends: 19

Der FC Bayern darf sich zum 19. Mal über den Gewinn des DFB-Pokals freuen. Die Münchner sind damit klarer Rekordsieger vor Werder Bremen (sechs).

Stimmen des Abends:

Bayern-Keeper Manuel Neuer bei Sky: "Die Situationen waren natürlich wichtig für mich. Ich war natürlich hochmotiviert, das war eine Punktlandung, dass wir das geschafft haben, dass ich heute spielen kann. Das Double zu gewinnen ist sehr wichtig für uns. Wir waren fast abgeschrieben. Der FC Bayern mit den Spielern und Charakteren muss jedes Jahr Doublesieger werden, aber es gibt eben schwierige Phasen. Die haben wir überwunden."

Bayern-Doppeltorschütze Robert Lewandowski in der ARD: "Ich bin sehr zufrieden. Wir haben richtig gut gespielt und drei Tore gemacht. Wir hatten das Spiel unter Kontrolle. Auch für Ribery, Robben und Rafinha ist das natürlich schön."

Leipzig-Stürmer Yussuf Poulsen in der ARD: "Das ist ein bitterer Tag. Wir haben es phasenweise echt gut gemacht. Wir hatten richtig gute Phasen, das Matchglück aber nicht auf unserer Seite. Alles in allem haben die Bayern aber verdient gewonnen. Wir haben zu viel zugelassen."

Leipzig-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff bei Sky: "Wir haben toll begonnen, haben 30 starke Minuten gehabt und hätten in Führung gehen müssen. Das sind wir nicht und waren nach dem Führungstreffer der Bayern etwas verunsichert. Das ist natürlich bitter, aber wir hatten trotzdem eine gute Saison."

Tweets des Abends:



Für leichte Irritationen sorgte die Trikotwahl beider Mannschaften: Die Bayern spielten in roten Dressen und weißen Hosen, die Leipziger umgekehrt. "FUMS" hatte seine eigene Meinung dazu:



Die Verwirrung war jedenfalls bei vielen Zuschauern groß:

Manuel Neuer rettete Bayern beim Stand von 0:0 mit einer sensationellen Parade, als er einen Kopfball von Poulsen reflexartig an die Latte lenkte. Der viel zitierte "Reklamierarm" des Keepers wurde hier zum Parierarm.



Mats Hummels hatte sich modisch etwas einfallen lassen und sich die Haare mit einer ordentlichen Portion Pomade zum Seitenscheitel frisiert. Aus dem Internet gab's dafür Spott:

Die Fans von RB Leipzig beeindruckten am Nachmittag des Finales mit einem geschlossenen Marsch ins Berliner Olympiastadion: