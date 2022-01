Weitere Corona-Fälle : FC Bayern droht Spielabsage: Auch Sané und Upamecano postiv getestet

Dem FC Bayern München gehen kurz vor dem Rückrundenstart der Bundesliga die Spieler aus. Auch Leroy Sané und Dayot Upamecano haben sich mit dem Coronavirus infiziert.

München | Die Corona-Sorgen beim FC Bayern München werden kurz vor dem Bundesliga-Rückrundenstart immer größer. Am Dienstag wurden nun auch Leroy Sané und Dayot Upamecano positiv auf das Coronavirus getestet, wie der Fußball-Bundesligist am Nachmittag vermeldete. "Beiden Spielern geht es gut, sie befinden sich in häuslicher Isolation", teilten die Münchner mit....

