Bundesliga : FC Bayern freut sich auf bis 25.000 Fans in Allianz Arena

Der FC Bayern München freut sich auf bis zu 25.000 Zuschauer beim Bundesliga-Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen Hertha BSC.

München | Die neue Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in Bayern greift bereits seit Montag. Demnach dürfen Stadien bis zu einer Kapazität von 50 Prozent mit Zuschauern ausgelastet sein. Maximal dürfen 25.000 Fans reingelassen werden. Allerdings dürfen nur Geimpfte, Genesene oder Getestete in eine Arena (3G-Regel). Der FC Bayern hatte am vergangenen Sonnt...

