Champions League : FC Bayern mit Coman im Abschlusstraining für Kiew-Heimspiel

Kingsley Coman hat am Abschlusstraining des FC Bayern München für das Heimspiel in der Champions League gegen Dynamo Kiew teilgenommen.

München | Der Franzose nähert sich nach seinem Eingriff am Herzen dem Comeback, soll aber behutsam an das Team herangeführt werden. Für die Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) des deutschen Fußball-Meisters gegen Dynamo Kiew wird der Flügelspieler noch nicht wieder im Kader erwartet. Bei der Einheit, von der nur die Anfangsphase für Medienvertreter einsehbar...

