Champions League : FC Bayern trifft im Achtelfinale auf Atlético

Der FC Bayern bekommt es im Achtelfinale mit Atlético Madrid zu tun. An die Spanier haben die Münchner gemischte Erinnerungen. Die Münchner sind der letzte verbliebene Bundesligist im Wettbewerb.

Stuttgart | Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München trifft im Achtelfinale der Champions League auf Atlético Madrid. Das ergab die Auslosung am Montag am UEFA-Sitz in Nyon. Die genauen Termine stehen noch nicht fest. Die Hinspiele der Achtelfinal-Partien in der Königsklasse sind für den 15./16. und 22./23. Februar angesetzt, die Rückspiele finden am 8./...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.