Gegen Özils FC Arsenal : Chelsea gewinnt Europa League in einem Finale der Peinlichkeiten

Nach einer überragenden zweiten Hälfte sichert sich der FC Chelsea im rein englischen Finale der Europa League den Titel. Während auf dem Platz Spektakel geboten wurde, gab es abseits des Spielfelds einige Peinlichkeiten.

von Gregory Straub

29. Mai 2019, 22:50 Uhr

Baku | Europa-League-Finale in Baku – Ergebnis des Abends:

FC Chelsea - FC Arsenal 4:1 (0:0)

1:0 Giroud (49.), 2:0 Pedro (60.), 3:0 Hazard (65./FE), 3:1 Iwobi (69.), 4:1 Hazard (72.)

Peinlichkeiten des Abends:

Dass die UEFA sich für die aserbaidschanische Hauptstadt Baku als Austragungsort des Europa-League-Finales entschieden hat, sorgte bereits seit einiger Zeit für Ärger. Als Finalteilnehmer FC Arsenal dann aus politischen und sicherheitstechnischen Gründen auf seinen armenischen Offensivspieler Henrikh Mkhitaryan verzichten musste, führte das zu weiterem Unverständnis und zu Empörung bei zahlreichen Fußballfans in England und Europa. Während des Spiels war dann zu beobachten, dass die Ränge im 68.000 Zuschauer fassenden Olympiastadion von Baku gar nicht voll besetzt waren. Dabei hätte die UEFA weitaus mehr als die jeweils 6000 Tickets an die beiden Vereine verteilen können, sie entschied sich jedoch dagegen.

Den Gipfel der Peinlichkeit der UEFA entlarvte am Vorabend des Endspiels eine britische Journalistin, die ein Video aus dem leeren Stadion postete. Dabei ist deutlich zu hören, wie aus den Lautsprechern künstliche Stadionatmosphäre schallt. Offenbar probte der Verband für den Fall, dass die Stimmung auf den Rängen zu schlecht sein würde. Ob die Hilfsmittel tatsächlich auch angewendet wurden, ist unbekannt. Die Stimmung im nicht ausverkauften Rund war jedoch nicht typisch für ein Duell zwischen zwei englischen Mannschaften ...

Aufstellung des Abends:

Sieger FC Chelsea startete ohne einen einzigen englischen Spieler in dieses Europa-League-Finale. Zuletzt war in einem europäischen Endspiel Inter Mailand im Champions-League-Finale 2010 mit einer Startelf ohne Spieler aus dem eigenen Land angetreten – und hatte dieses mit 2:0 gegen den FC Bayern gewonnen.

Gegner FC Arsenal rettete die Ehre des englischen Fußballs gerade mal so: Mit Maitland-Niles hatten die Nord-Londoner gerade mal einen Spieler aus England in der Startelf.

Zahl des Abends: 11

Mit seinem wunderbaren Flugkopfball zum 1:0 brachte Olivier Giroud nicht nur seine Mannschaft in Führung. Der Franzose erzielte zudem seinen elften Treffer in der laufenden Europa-League-Saison und setzte sich damit an die alleinige Spitze der Torjägerliste des Wettbewerbs – zum Leidwesen des Frankfurters Luka Jovic, der zehn Tore erzielte. Für Giroud war es zudem ein besonderer Treffer, da er selbst sechs Jahre lang für die "Gunners" aktiv war. Sein Torjubel fiel entsprechend zurückhaltend aus.

Tweets des Abends:

Nicht nur der Austragungsort Baku sorgte bei manchen Fans auch am Spieltag des Finales noch für Kopfschütteln:

Kann man so sehen:



Ups:

Die ersten 30 Minuten des Spiels verliefen weitgehend ereignislos. Ein User erfreute sich daher am Hashtag des Spiels:



Und der deutsche Beitrag zum Finale? Mesut Özils Leistung ließ zu wünschen übrig, findet dieser User: