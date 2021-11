Bundesliga : FSV Mainz kann auf Königsklassen-Platz springen

Bo Svensson ist noch kein Jahr bei Mainz 05, hat den Club aber bereits von ganz unten in die Nähe der internationalen Plätze geführt. Gladbach will nach dem schwachen Saisonstart die Form der vergangenen Wochen wahren.

Mainz | Flutlicht, knapp 25.000 Zuschauer und die Chance auf den Sprung in die Champions-League-Ränge: Für den FSV Mainz 05 muss sich dieser Bundesliga-Abend gegen Borussia Mönchengladbach am Abend (20.30 Uhr/DAZN) wie eine große Belohnung anfühlen. Der Abstieg wurde unter Bo Svensson erfolgreich verhindert, in der neuen Saison läuft es exzellent - und all...

