Deutscher Coach : Farke will sich mit Norwich in der Premier League etablieren

Der deutsche Fußballtrainer Daniel Farke möchte mit Norwich City eine feste Größe im englischen Fußball werden.

Norwich | Der Aufsteiger unternimmt mit Farke den zweiten Anlauf, sich in der Premier League zu etablieren. Im „Kicker“ sagte der 44-Jährige: „Es geht für uns darum, den nächsten Schritt in unserer Entwicklung zu gehen. Wir sind in einer deutlich besseren Position und viel besser vorbereitet, auch wenn wir weiterhin der einzige selbst finanzierte Club in der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.