Nationalspielerin : Felicitas Rauch: Einst Einlaufkind in Braunschweig

Fußballerin Felicitas Rauch kehrt mit der Nationalmannschaft in das Stadion ihrer Kindheit zurück und verbindet mit Eintracht Braunschweig ein spezielles Erlebnis.

Braunschweig | „Ich bin in Peine aufgewachsen und war als junges Fußballmädchen sehr oft in Braunschweig im Stadion“, erzählte die 25-jährige Abwehrspielerin des VfL Wolfsburg bei einer Video-Pressekonferenz. „An einen ganz besonderen Moment kann ich mich gut erinnern: Ich war sechs oder sieben und Einlaufkind von Karim Bellarabi, der damals in Braunschweig spielte....

