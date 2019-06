Frauenfußball-WM kompakt : Deutschland gewinnt auch zweites WM-Spiel – fieser HSV-Vergleich auf Twitter

Das DFB-Team wackelt gegen Spanien in der Abwehr, spielt aber auch im zweiten WM-Gruppenspiel zu null.

von Gregory Straub und dpa

12. Juni 2019, 19:56 Uhr

Valenciennes | Deutschland - Spanien 1:0 (1:0)

1:0 Däbritz (42.)1. Deutschland 2 Spiele, 6 Punkte, 2:0 Tore2. Spanien 2 Spiele, 3 Punkte, 3:2 Tore3. China 1 Spiel, 0 Punkte, 0:1 Tore4. Südafrika 1 Spiel, 0 Punkte, 1:3 Tore





Die deutsche Fußball-Frauen haben nach dem mühevollen zweiten Sieg bei der Weltmeisterschaft in Frankreich das Achtelfinale erreicht. Das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg bezwang am Mittwoch in Valenciennes die Mannschaft Spaniens mit 1:0 (1:0). Schützin des einzigen Treffers war Sara Däbritz in der 42. Minute.

Neben der verletzten Dzsenifer Marozsan fehlten im Vergleich zur ersten Partie gegen China auch Carolin Simon und Melanie Leupolz in der Startformation. Neu unter den ersten Elf waren Verena Schweers, Lena Goeßling und Lena Oberdorf. Die Spanierinnen bestimmten lange Zeit das Geschehen auf dem Rasen und hatten in er ersten halbe Stunde drei gute Gelegenheiten. Dabei war die deutsche Hintermannschaft nicht fehlerfrei.





Szene des Spiels I:

Nach 30 Minuten hätten die Spanierinnen locker in Führung liegen können. Gleich zwei Mal liefen die Ibererinnen alleine auf das deutsche Tor zu. Einmal rettete Doorsoun mit starkem Körpereinsatz, bei der anderen Chance für die Spanierinnen in der 14. Minute zeigte Torhüterin Almuth Schult ihr ganzes Können: Zunächst zögerte die Torfrau des VfL Wolfsburg beim Rauslaufen und ermöglichte es Nahikari Garcia praktisch, sich die Ecke auszusuchen. Doch dann tauchte Schult ab und gab dem Schuss der Angreiferin die entscheidende Richtungsänderung – der Ball ging knapp am Tor vorbei.

Szene des Spiels II:



Obwohl die deutsche Mannschaft in der ersten Hälfte gegen die die Spanierinnen einige heikle Momente wie oben beschriebene zu überstehen hatte, schlug sie kurz vor der Pause eindrucksvoll zu: Svenja Huth wurde wunderbar über die rechte Seite geschickt. Ihre maßgeschneiderte Flanke landete an der Fünfmeterlinie auf dem Kopf von Alexandra Popp. Die Angreiferin wuchtete den Ball in Richtung spanisches Tor, zwang Keeperin Panos zu einer Glanzparade. Doch die Spanierin ließ den Ball seitlich abprallen. Während Sara Däbritz energisch nachsetzte, ließ sich die eigentlich besser zum Ball stehende Irene Paredes übertölpeln und so drückte Däbritz den Ball mit vollem Körpereinsatz und noch mehr Willen über die Linie.

Tweets des Abends:

Angesichts des wackligen Beginns der deutschen Mannschaft waren einige Fans bei Twitter früh skeptisch:

Dieser User zog einen frechen Vergleich:

Kann man so sehen:

Dem 1:0 für Deutschland ging eine schlafmützige Aktion einer spanischen Verteidigerin voraus: