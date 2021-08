Nationalmannschaft : Flick-Vorstellung beim DFB: Bundestrainer will „Mentalität“

42 Tage nach dem EM-Aus in Wembley gegen England beginnt für die Fußball-Nationalmannschaft ein neues Kapitel. Hansi Flick wird als Bundestrainer öffentlich vorgestellt.

Frankfurt am Main | Weiter mit Thomas Müller und Mats Hummels? Auf jeden Fall mit großem neuem Schwung. Hansi Flick präsentiert sechs Wochen nach dem EM-Scheitern und dem Ende der Ära von Joachim Löw seine Pläne für eine Rückkehr der Fußball-Nationalmannschaft in die absolute Weltspitze. Auf der Baustelle der neuen DFB-Akademie in Frankfurt wird sich der 56-Jährige am...

