WM-Qualifikation : Flick baut um: Sechs Änderungen gegen Armenien

Hansi Flick verändert die Startformation der Fußball-Nationalmannschaft bei seinem Heim-Debüt in Stuttgart auf gleich sechs Positionen.

Stuttgart | Im Vergleich zum 2:0 gegen Liechtenstein beginnen am Sonntagabend in der Mercedes-Benz-Arena gegen Armenien Kapitän Manuel Neuer im Tor, Antonio Rüdiger und Jonas Hofmann in der Abwehrreihe, Leon Goretzka im Mittelfeld sowie Serge Gnabry und Marco Reus in der Offensive. In der Startelf verbleiben Niklas Süle, Thilo Kehrer, Joshua Kimmich, Leroy Sané u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.