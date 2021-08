Bericht „Sport Bild“ : Flick holt Ex-Weltmeister Höwedes ins DFB-Team

Hansi Flick holt sich einem Zeitungsbericht zufolge zu seinem Neustart als Fußball-Bundestrainer den früheren Weltmeister Benedikt Höwedes in sein Team.

Frankfurt am Main | Wie die „Sport Bild“ berichtet, soll der 33-Jährige künftig als sogenannter Manager in Ausbildung zunächst Erfahrungen sammeln. Der frühere Schalke-Kapitän solle alle Aufgabenbereiche des Teammanagements durchlaufen. Mindestens bis zur WM 2022 in Katar soll Höwedes „als Bindeglied zwischen Management und Mannschaft fungieren“. Höwedes hatte seine K...

