Nationalmannschaft : Flick nominiert letzten Kader des Jahres am 5. November

Hansi Flick wird seinen Kader für die letzten beiden Länderspiele des Jahres am 5. November nominieren.

Frankfurt am Main | Das teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. Da sich die Nationalmannschaft bereits für die WM in Katar 2022 qualifiziert hat, könnte der Bundestrainer in den Spielen gegen Liechtenstein am 11. November in Wolfsburg und drei Tage später in Armenien möglicherweise auf einige Stammkräfte verzichten. Offen ist noch, ob Flick erstmals in seiner Amtszeit d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.