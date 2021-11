Nationalmannschaft : Flick plant mit Goretzka für Armenien - Rüdiger gesperrt

Im Spiel gegen Lichtenstein wurde Bayern-Profi Leo Goretzka gefoult und musste zur Halbzeit ausgewechselt werden. Nach Armenien soll er aber mit, so Trainer Flick.

Wolfsburg | Hansi Flick plant auch im kommenden Länderspiel am Sonntag (18.00 Uhr/RTL) in Armenien mit dem beim 9:0 gegen Liechtenstein am Hals verletzten Leon Goretzka. „Er ist untersucht worden. Ich gehe davon aus, dass er am Samstag mit kann nach Armenien“, sagte der Bundestrainer nach dem Kantersieg der Fußball-Nationalmannschaft in Wolfsburg. Bayern-Pr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.