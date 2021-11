Nationalmannschaft : Flicks Plan gegen Umfrage-Tief: Club-Schichten für WM-Titel

Nur drei Prozent der Deutschen trauen Hansi Flick im kommenden Jahr mit der Fußball-Nationalmannschaft den WM-Titel zu. Der Bundestrainer lässt sich von Umfragen nicht beirren und präsentiert kurz vor dem Abschluss des Länderspieljahres ein nicht gekanntes Spezialprogramm.

Wolfsburg | Hansi Flick gibt keine Garantien. Hansi Flick gibt Hausaufgaben. Mit einem bislang einmaligen Spezialprogramm will der Bundestrainer die Fußball-Nationalmannschaft noch rechtzeitig fit machen für den WM-Titel 2022. Nur drei Prozent der Deutschen glauben derzeit an einen Coup in Katar - da greift Flick mit seinem Plan sogar in die Hoheit von Club-Tr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.