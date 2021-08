Nationalmannschaft : Flicks erstes Training mit 16 Spielern

Hansi Flick bestreitet sein erstes Training als Bundestrainer mit 16 Spielern auf dem Platz.

St. Gallen | Zehn Profis aus seinem Premierenkader werden am Montagnachmittag in Stuttgart individuelle Einheiten im Teamhotel der Fußball-Nationalmannschaft machen, teilte Verbandssprecher Jens Grittner mit. Dazu zählen in Thilo Kehrer, Jonas Hofmann, Florian Neuhaus, Lukas Klostermann und Ridle Baku auch die Akteure, die am Sonntag noch für ihre Clubs im Einsatz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.