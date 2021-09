Bundesliga : Frankfurt-Coach Glasner kehrt nach Wolfsburg zurück

Coach Glasner erreichte mit Wolfsburg die Champions League - und verließ dann den Verein. Das Verhältnis mit Geschäftsführer Schmadtke war geprägt von Professionalität, aber auch von persönlicher Distanz. Nun treffen die Macher wieder aufeinander.

Wolfsburg | Das Wiedersehen von Oliver Glasner als Trainer von Eintracht Frankfurt und Jörg Schmadtke als Geschäftsführer des VfL Wolfsburg zur besten Sendezeit am Sonntagabend könnte so harmonisch sein. Beide könnten über den Topstart der Niedersachsen oder die jüngsten Erfahrungen in Champions und Europa League plaudern und sich gegenseitig nochmal auf die S...

