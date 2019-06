Übertragung auch via Livestream : Frauen-Fußball-WM: So sehen Sie Deutschland gegen Nigeria live im TV

Das DFB-Team trifft bei der WM im Achtelfinale auf Nigeria. Hier erfahren Sie, wo Sie die Partie verfolgen können.

von Alexander Barklage

21. Juni 2019, 08:04 Uhr

Grenoble | Die deutsche Mannschaft ist Gruppensieger und steht damit im Achtelfinale. Wo sie die Partien von Deutschland live im TV und Stream sehen, lesen Sie hier.

Samstag gegen Nigeria

Die Frauen-Elf konnte sich bereits am Montag mit einem starken 4:0-Sieg gegen Südafrika beweisen und steht damit im WM-Achtelfinale. Deutschland wird als Sieger der Gruppe B im ersten Achtelfinale am Samstag, 22. Juni gegen Nigeria antreten. Anpfiff in Grenoble ist um 17.30 Uhr. Die Partie wird von der ZDF und DAZN übertragen. Beim ZDF läuft die Partie auch im Livestream.

Die Frauen-WM 2019 K.O.-Runde live im TV und im Stream schauen

Die Spiele der K.o.-Runde werden live im TV, Fernsehen oder im Livestream übertragen. Die konkreten Übertragungen sind teilweise für die Achtelfinals, Viertelfinals und Halbfinals derzeit noch nicht bekannt.

Samstag, 22. Juni 2019

Achtelfinale 1 in Grenoble: Deutschland - Nigeria (17.30 Uhr) - ARD/DAZN

Achtelfinale 2 in Nizza: Norwegen - Australien (21.00 Uhr) - TV noch offen

Sonntag, 23. Juni 2019

Achtelfinale 3 in Valenciennes: England - Kamerun (17.30 Uhr) - ARD

Achtelfinale 4 in Le Havre: Frankreich - Brasilien (21.00 Uhr) - sportschau.de

Montag, 24. Juni 2019

Achtelfinale 5 in Reims: Spanien - USA (18.00 Uhr) - TV noch offen

Achtelfinale 6 in Paris: Schweden - Kanada (21.00 Uhr) - TV noch offen

Dienstag, 25. Juni 2019

Achtelfinale 7 in Montpellier: Italien - China (18.00 Uhr) - TV noch offen

Achtelfinale 8 in Rennes: Niederlande - Japan (21.00 Uhr) - TV noch offen

Donnerstag, 27. Juni 2019

Viertelfinale 1: Sieger Achtelfinale 2 - Sieger Achtelfinale 3 (21.00 Uhr)

Freitag, 28. Juni 2019

Viertelfinale 2: Sieger Achtelfinale 4 - Sieger Achtelfinale 5 (21.00 Uhr)

Samstag, 29. Juni 2019

Viertelfinale 3: Sieger Achtelfinale 7 - Sieger Achtelfinale 8 (15.00 Uhr)

Viertelfinale 4: Sieger Achtelfinale 1 - Sieger Achtelfinale 6 (18.30 Uhr)

Dienstag, 2. Juli 2019

Halbfinale: Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2 (21.00 Uhr)

Mittwoch, 3. Juli 2019

Halbfinale: Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4 (21.00 Uhr)

Samstag, 6. Juli 2019

Spiel um Platz 3: (17.00 Uhr) – live im ZDF

Sonntag, 7. Juli 2019

Finale: (17.00 Uhr) – live in der ARD