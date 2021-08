SV Werder Bremen : Frühes Stimmungstief - Baumann kämpft um seinen Job

Die Krise gehört inzwischen zu Bremen wie die Stadtmusikanten. Nach dem Abstieg ist die Stimmung bei Werder weiter angespannt, der Kader macht den Eindruck eines nur halbfertigen Hauses. Wer schuld an der Misere ist, ist für die Fans klar.

Bremen | Drei Spieltage ist die neue Saison in der Zweiten Liga erst alt, doch bei Werder Bremen ist die Stimmung bereits wieder im Keller. Der Abstieg aus der Fußball-Bundesliga ist noch gar nicht richtig verdaut, da fordern die Fans an der Weser schon personelle Konsequenzen - die es aus ihrer Sicht bereits nach dem Absturz in die Zweitklassigkeit hätte g...

