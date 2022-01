Erste Länderspiele terminiert : Nationalmannschaft: Flick-Team startet ins WM-Jahr gegen Erzrivalen

Bundestrainer Hansi Flick gastiert zum Beginn des Länderspieljahres im März zunächst auf Israel und dann gegen einen alten Bekannten. Ende des Jahres steht die Weltmeisterschaft in Katar vor der Tür.

Frankfurt am Main | Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft in der ersten Länderspiel-Phase des WM-Jahres 2022 wie erwartet auf die Niederlande. Die Partie in der EM-Arena von Amsterdam findet am 29. März und damit drei Tage nach dem Jahresauftakt in Sinsheim gegen Israel statt, wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mitteilte. "Ich freue mich sehr, dass der Fah...

