Istanbuler Derby : Galatasaray gegen Fenerbahce: Drei Platzverweise nach Spielende

von Alexander Barklage

03. November 2018, 14:50 Uhr

Istanbul | Sechs Platzverweise bei zwei Spielen innerhalb von zweieinhalb Stunden haben am Freitagabend auf Fußballplätzen in der Türkei für Aufsehen gesorgt. Beim hitzigen Istanbuler Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahce (2:2) in der Süper Lig zeigte der Schiedsrichter nach dem Schlusspfiff gleich dreimal Rot: gegen den Brasilianer Jailson und dessen Fener-Teamkollegen Roberto Soldado sowie gegen Papa Ndiaye von Schalkes Champions-League- Gruppengegner Galatasaray.



Jagdszenen beim Istanbul-Derby





Auslöser der Jagdszenen in der Türk-Telekom-Arena war eine Backpfeife des 2:2-Torschützen Jailson gegen den Marokkaner Younes Belhanda von Galatasaray. Danach kam es zu Jagdszenen, Spieler und Betreuer gingen aufeinander los.

Auch in Izmir drei Platzverweise

Turbulent war es zuvor in Izmir. Gleich dreimal Gelb-Rot innerhalb von 21 Minuten zeigte der Referee beim Spiel der zweitklassen 1. Lig zwischen Altinordu und Elazigspor (3:2). Die Gäste mussten von der 79. Minute an mit acht Feldspielern auskommen - und kassierten trotz Halbzeit-Führung in der zweiten Minute der Nachspielzeit noch das entscheidende Gegentor.