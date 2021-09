England-Stürmer : Fußballstar Rashford will sich weiter in Politik einmischen

Der englische Fußballnationalspieler Marcus Rashford will sich auch in Zukunft nicht aus der Politik heraushalten.

London | Das kündigte der Stürmer vom Premier-League-Club Manchester United in einem Gastbeitrag in dem konservativen Magazin „The Spectator“ an. Der 23-Jährige hatte sich in den vergangenen Jahren als energische Stimme in der Sozialpolitik etabliert. Unter anderem setzte er sich erfolgreich bei der Regierung mit der Forderung durch, dass kostenlose Schulmahlz...

