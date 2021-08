Bundesliga : Gladbach-Manager Eberl lobt neuen Trainer Hütter

Max Eberl hat die bisherige Arbeit des neuen Mönchengladbacher Trainers Adi Hütter gelobt.

Mönchengladbach | „Er hat eine Idee, schaut sich viel an, zieht Schlüsse daraus, geht damit um, bringt seine Vorstellungen ein. Trotzdem überrollt er einen nicht, sondern geht die Schritte peu à peu“, sagte der Sportdirektor des Fußball-Bundesligisten in einem Interview der „Rheinischen Post“. Hütter hat bei der Borussia in diesem Sommer die Nachfolge des nach Dortm...

