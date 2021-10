DFB-Pokal : Gladbach demütigt Bayern - Leverkusen überraschend raus

Der FC Bayern München kassiert beim 0:5 bei Borussia Mönchengladbach die höchste DFB-Pokalniederlage der Vereinsgeschichte. Neben dem deutschen Fußball-Meister scheidet auch Bayer Leverkusen überraschend aus. Union Berlin zittert sich dagegen weiter.

Mönchengladbach | Für den DFB-Rekordpokalsieger FC Bayern München ist nach einer desolaten Leistung in der zweiten Runde Endstation. Bei Borussia Mönchengladbach ging der deutsche Fußball-Meister am Mittwochabend mit 0:5 (0:3) unter und verlor zudem noch Nationalspieler Leon Goretzka, der angeschlagen ausgewechselt werden musste. Schon in der ersten Halbzeit sorgten...

