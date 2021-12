Bundesliga : Gladbacher Hofmann fällt mit Knieproblemen aus

Borussia Mönchengladbach muss in den beiden restlichen Bundesligaspielen des Jahres auf Jonas Hofmann verzichten.

Mönchengladbach | Der beste Torschütze des Teams fehlt in den Partien gegen Eintracht Frankfurt am Mittwoch und gegen die TSG Hoffenheim am Samstag wegen eines unaufschiebbaren arthroskopischen Eingriffs am Knie. Dies teilte der Club mit. Neben dem deutschen Nationalspieler fällt gegen Frankfurt auch Lars Stindl aus. Der Kapitän erhielt beim 1:4 in Leipzig die fünft...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.