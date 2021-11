2. Liga : HSV besiegt Jahn Regensburg und findet Anschluss an Spitze

Der Hamburger SV hat Jahn Regensburg den Sprung an die Tabellenspitze der 2.

Hamburg | Fußball-Bundesliga verwehrt und selbst Anschluss nach oben gefunden. Nach dem auch in der Höhe verdienten 4:1 (2:1) über den bisherigen Zweiten sind die Hanseaten nun elf Ligaspiele in Serie unbesiegt und haben die Aufstiegszone in Sicht. Vor 25.000 Zuschauern im Volksparkstadion trafen Ludovit Reis (31. Minute), Faride Alidou (45.), Sonny Kitte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.