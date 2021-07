Sommer-Wechselfenster : Haaland, Kane, Lukaku: Der Transfermarkt wartet auf England

Trotz der Corona-Krise befinden sich die Premier-League-Clubs in einer finanziell komfortablen Situation. Der erste Mega-Transfer dieses Sommers dürfte auf der Insel getätigt werden. Die Frage ist nur: Wann?

Dortmund | Erling Haaland lächelt viel in diesen Tagen. Das macht es für die finanzstarken Clubs aus England nicht leichter. Auf seinem Instagram-Profil postete der umworbene Top-Stürmer zuletzt fröhliche Fotos im Outfit von Borussia Dortmund - sieht so jemand aus, der seinen Verein verlassen will? Verkaufen will der Fußball-Bundesligist den Norweger in diese...

