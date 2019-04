DFB-Pokal-Kompakt : HSV-Matchwinner Lasogga begeistert: "Das haben wir überragend genutzt"

Der Hamburger SV hat als erstes Team das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht – dank Angreifer Pierre-Michel Lasogga.

von Gregory Straub und dpa

02. April 2019, 20:25 Uhr

Paderborn | DFB-Pokal-Viertelfinale:

SC Paderborn - Hamburger SV 0:2 (0:0)

Tore: 0:1 Lasogga (54.), 0:2 Lasogga (68.)

Pierre-Michel Lasogga hat den Hamburger SV erstmals seit 2009 wieder ins DFB-Pokal-Halbfinale befördert und im Gegensatz zum Skandalspiel vor 15 Jahre in Paderborn für ein Happy End der Hanseaten gesorgt. Der Mittelstürmer erzielte im Duell zweier Zweitligisten am Dienstag beim SC Paderborn beide Treffer zum 2:0 (0:0). Damit darf sich der HSV zugleich über Zusatzeinnahmen in Höhe von mindestens 2,656 Millionen Euro freuen. Dagegen verpassten es die Ostwestfalen, erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in die Runde der besten Vier einzuziehen.

Spiel auf Augenhöhe

Lasogga traf zunächst in der 54. Minute nach einer Ecke per Kopf zur Führung, dann zeigte er sich auf Zuspiel von Orel Mangala eiskalt vor dem Tor (68.). Für den Mittelstürmer waren es bereits die Pokal-Treffer Nummer fünf und sechs. Letztmals stand der HSV in der Saison 2008/09 im Halbfinale, wo gegen Nordrivale Werder Bremen aber Endstation war. Allein das Wiedersehen im Pokal zwischen beiden Teams sorgte vor 15.000 Zuschauern in der ausverkauften Bentelar Arena für Brisanz. Am 21. August 2004 hatte Schiedsrichter Robert Hoyzer beim 4:2 des damaligen Drittligisten Paderborn gegen den HSV das Spiel verschoben, als er zwei Elfmeter und eine Rote Karte gegen den Favoriten aus der Ersten Liga ausgesprochen hatte.

Diesmal war es aber eher ein Spiel auf Augenhöhe. Der Zweitliga-Zweite HSV zeigte beim Vierten die routiniertere Spielanlage, die Paderborner waren aber mit ihrer Offensive (schon 61 Tore in der Liga) bei den Kontern nicht ungefährlich.





Stimmen zum Spiel:

Pierre-Michel Lasogga (Hamburger SV): "Das ist unbeschreiblich. Das ist das erste mal in meiner Karriere, dass ich im DFB-Pokal-Halbfinale stehe. Das haben wir mehr als verdient. In der ersten Halbzeit hatten wir schon gute Chancen, aber da hat Paderborn noch gut dagegen gehalten. Die Führung in der 2. Halbzeit war dann wichtig. Der Trainer hat vor dem Spiel gesagt, dass Standards wichtig sein würden, weil wir Größenvorteile haben. Das haben wir überragend genutzt. Wir nehmen die Euphorie mit, das war ein außergewöhnlicher Abend. Wir müssen weiter so spielen wie heute, dann steht dem Aufstieg nichts im Weg. Ich hänge an diesem Verein und stehe zu diesem Club, alles andere wird man am Saisonende sehen."

Hannes Wolf (HSV-Trainer): "Wir sind extrem glücklich, dass wir in diesem Wettbewerb noch dabei sein dürfen. In der ersten Halbzeit haben wir uns schwer getan. Nach der Pause haben wir es dann aber deutlich besser gemacht. Pierres Leistung war heute Gold wert. Er hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Bei Papa freuen wir uns, dass er über die gesamte Spielzeit durchgehalten hat und dabei eine sehr gute Vorstellung zeigen konnte."

Kyriakos Papadopoulos (Hamburger SV): "In der ersten Halbzeit haben wir es nicht gut gemacht. In der Pause gab es eine laute Ansprache des Trainers. Danach lief es deutlich besser. Ich freue mich natürlich auch über mein Comeback."

FC Augsburg - RB Leipzig (20.45 Uhr)

Spieler des Abends:

Sechs der letzten neun Pokaltore des HSV gehen auf das Konto von Pierre-Michel Lasogga: Der Angreifer stellte beim Halbfinaleinzug seiner Mannschaft – dem ersten seit dem Jahr 2009 – eindrucksvoll unter Beweis, wie wichtig er für seine Mannschaft ist. Nach einer ersten Halbzeit, in der vom 27-Jährigen so gut wie nichts zu sehen gewesen war, stellte er seinen unwiderstehlichen Torinstinkt im zweiten Durchgang eindrucksvoll unter Beweis: Erst stand der Stürmer nach einem Eckball genau richtig und nickte aus kurzer Distanz per Kopf ein, kurze Zeit später wurde die Torgarantie der Rothosen mustergültig von Mangala bedient und netzte mit einem trockenen Flachschuss ein. Unter frenetischem Beifall der mitgereisten HSV-Anhänger wurde Lasogga in der 72. Minute ausgewechselt – er hatte seine Schuldigkeit getan.

imago images / Jan Huebner





Comeback des Abends:

Erstmals nach seiner schweren Verletzung im vergangenen Juli stand Abwehrspieler Kyriakos Papadopoulos für den HSV beim Pokalspiel in der Startelf: Sein erster Einsatz von Beginn an in einem Pflichtspiel seit 325 Tagen. Der Grieche hatte sich in der Saisonvorbereitung einen "traumatischen Knorpelschaden" im linken Knie zugezogen. Eine Verletzung, die seinen Abwanderungsgedanken ein jähes Ende bereitete – eigentlich hatte der 27-Jährige den Zweitligisten nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga verlassen wollen. Nachdem "Papa" am vergangenen Wochenende beim Ligaspiel in Bochum bereits im Kader gestanden hatte, schenkte Trainer Hannes Wolf dem Genesenen in einem der bislang wichtigsten Spiele der Saison das Vertrauen. Und der zahlte es mit einer starken Leistung zurück.



Weitere Tweets des Abends:

Die HSV-Fans warteten mit einer hübschen Auswärts-Choreografie auf:

Von HSV-Angreifer Pierre-Michel Lasogga war in der ersten Hälfte nicht besonders viel zu sehen. So mancher User mutmaßte Schlimmstes, doch bei seinen Toren "tauchte" der Angreifer ja zum Glück wieder auf:



Manche Tweets kann man auch mal kommentarlos stehen lassen:

Dieser User war von der Qualität der Partie nicht besonders angetan:



Natürlich war im Netz auch das verschobene Spiel aus dem Jahr 2004 Thema...