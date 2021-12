2. Liga : Hamburger SV verliert überraschend Nordduell bei Hannover 96

Der Hamburger SV hat im Aufstiegsrennen in der 2.

Hannover | Fußball-Bundesliga einen herben Dämpfer erlitten. Die Hanseaten verloren am Sonntag im Nordduell gegen den Tabellen-15. Hannover 96 überraschend mit 0:1 (0:1). Vor 22.500 Zuschauern in Hannover zeigte der HSV einen glücklosen Auftritt und konnte nicht an die zuvor erfolgreiche Serie aus zwölf ungeschlagenen Zweitligaspielen anknüpfen. Mit einem Sie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.