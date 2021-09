Nationalmannschaft : Hansi Flick: „Wir sind sehr happy mit der Entwicklung“

Hansi Flicks Vorgabe für sein Auftaktprogramm als Bundestrainer lautete neun Punkte. Das WM-Ticket ist in Reichweite, auch wenn er die Euphorie bremst. Die Neuausrichtung aber ist nicht zu übersehen.

Reykjavík | Fragen an Bundestrainer Hansi Flick nach dem 4:0 gegen Island in der WM-Qualifikation am Mittwochabend in Reykjavik und dem Neun-Punkte-Start in seinen ersten drei Länderspielen. Wie fällt Ihr Fazit nach diesem Spiel und den insgesamt drei Siegen zum Start Ihrer Amtszeit als Bundestrainer aus? Hansi Flick: Ich kann es kurz machen. Wir wollten na...

