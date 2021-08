FC Chelsea : Havertz freut sich über Chelsea-Neuzugang Lukaku

Fußball-Nationalspieler Kai Havertz hofft für sich und seinen Auswahlkollegen Timo Werner beim FC Chelsea auf eine einfachere zweite Saison in England. Allein die Rückkehr der Fans sei fantastisch.

London | Fußball-Nationalspieler Kai Havertz hofft für sich und seinen Auswahlkollegen Timo Werner beim FC Chelsea auf eine einfachere zweite Saison in England. „Der Start für uns beide war nicht so richtig gut.“ „Inzwischen fühlen wir uns total wohl, wir haben uns an den Fußball, die Lebensweise, die Menschen gewöhnt“, sagte Havertz in einem Interview der ...

