2. Liga : Heidenheim mit Sieg über Jahn Regensburg

Heidenheim an der Brenz | FC Heidenheim hat den Sprung von Jahn Regensburg auf Rang zwei verhindert und greift nun selbst wieder ins Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga ein. Die Schwaben schlugen am Sonntag die Oberpfälzer verdient mit 3:0 (1:0) und rückten dank des dritten Sieges in Serie mit nun 27 Punkten auf Rang sechs vor. Ihr Rückstand auf Regensburg, das weiter...

