2. Liga : Heidenheim rückt auf Aufstiegsplatz vor

Der 1.

Heidenheim an der Brenz | FC Heidenheim steht in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest vorübergehend auf einem Aufstiegsplatz. Die Mannschaft von Langzeit-Trainer Frank Schmidt gewann zum Auftakt des achten Spieltages glücklich mit 2:1 (1:0) gegen den SV Darmstadt 98 und rückte auf Rang zwei vor. In dem intensiven Spiel ging der FCH durch einen Foulelfmeter von Tobias Mohr (4...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.