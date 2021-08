Bundesliga : Hertha BSC ohne Verteidiger Marton Dardai gegen Wolfsburg

Hertha BSC muss im Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg ohne Innenverteidiger Marton Dardai auskommen.

Berlin | Der 19 Jahre alte Sohn von Trainer Pal Dardai konnte wegen Problemen am Sprunggelenk am Freitag nicht trainieren und fehlt somit auch in der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Olympiastadion, wie Hertha mitteilte. Dardai hatte in der vergangenen Saison den Sprung in die Profimannschaft geschafft und stand auch beim Saisonstart in der Anfangsforma...

