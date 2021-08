2. Spieltag : Hertha-Fehlstart perfekt: Nmecha lässt Wolfsburg jubeln

Hertha BSC hat einen erneuten Fehlstart in die Fußball-Bundesliga hingelegt, der VfL Wolfsburg darf sich zumindest für einen Tag über die Tabellenführung freuen.

Berlin | Die Berliner unterlagen am zweiten Spieltag den Niedersachsen durch einen späten Treffer des eingewechselten Lukas Nmecha (88. Minute) mit 1:2 (0:0). Vor 18.241 Zuschauern im Berliner Olympiastadion hatte der agile Dodi Lukebakio nach einer Stunde per Elfmeter Hertha in Führung gebracht, Ridle Baku besorgte nach 73 Minuten den Ausgleich für die Gäste....

