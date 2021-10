Bundesliga : Hoeneß schwärmt vom Bayern-Fußball: „Wie in Hollywood“

Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist begeistert von dem Fußball, den der FC Bayern München gerade unter dem neuen Trainer Julian Nagelsmann aufführt.

München | Bei den jüngsten klaren Siegen gegen Bayer Leverkusen (5:1), Benfica Lissabon (4:0) und daheim gegen die TSG 1899 Hoffenheim (4:0) sei er sich als Zuschauer zeitweise vorgekommen „wie in Hollywood“, sagte der 69 Jahre alte Hoeneß in München bei der Premiere der Doku-Serie „FC Bayern - Behind The Legend“, die ab 2. November bei Prime Video gezeigt wird...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.