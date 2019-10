Nach Platzverweis gegen Kiel : "Ihr seid Muschis": Badstuber entschuldigt sich für Schiri-Beleidigung

Nach seinem Platzverweis gegen Kiel geriet Holger Badstuber (VfB Stuttgart) in Rage und beleidigte die Schiedsrichter.

21. Oktober 2019, 07:09 Uhr

Stuttgart | Die Meinung, der Platzverweis für Holger Badstuber im Spiel gegen Holstein Kiel sei unberechtigt gewesen, hatte der Gelb-Rot-Sünder wohl exklusiv. Der Innenverteidiger des VfB Stuttgart ging nach zwei eindeutigen Fouls in der 53. Minute vorzeitig duschen. Neben einer Spielsperre könnten dem 30-Jährigen weitere Konsequenzen drohen. Beim Verlassen des Platzes sagte er – über die Außenmikrofone gut hörbar – in Richtung der Unparteiischen: "Ihr seid Muschis geworden, Muschis."

"Nicht auf die Goldwaage" legen

Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat hoffe auf Milde und keine zusätzliche Strafe. "Ich hoffe, dass man so ein bisschen bewertet, dass die Jungs heiß sind in den Situationen und ich hoffe, dass man das Wort nicht auf die Goldwaage legt", sagte der VfB-Manager am Sonntag nach der 0:1-Heimniederlage.



Sportdirektor Sven Mislintat berichtete danach von einem Austausch mit den Schiedsrichtern, wollte zum Inhalt aber nichts sagen. Eine längere Sperre hält er aber für möglich. "Ich weiß nicht, was für ein Druck da reinkommt, da es tatsächlich gezeigt wurde, und im TV ist es so laut. Es ist nicht auszuschließen, es liegt nicht in unserer Macht" sagte er. Im Spitzenspiel gegen den Hamburger SV am kommenden Samstag fehlt Badstuber dem VfB sicher.

Entschuldigung über Twitter

Mittlerweile entschuldigte sich Badstuber für seine Beleidigungen über Twitter. "Hochemotionales Spiel heute. Ich habe mich ungerecht behandelt gefühlt und falsch reagiert. Das tut mir leid und ich entschuldige mich bei allen Beteiligten. Ich bin meiner Vorbildfunktion nicht gerecht geworden."





Die Gelb-Rote-Karte war für Badstuber der insgesamt erst fünfte Platzverweis in seiner Karriere. Zweimal kassierte er direkt die Rote, drei Mal die Gelb-Rote Karte.