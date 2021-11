Ein Jahr ohne Diego : Huldigungen und Vorwürfe zu Maradonas Todestag

Vor einem Jahr starb der argentinische Fußballstar im Alter von nur 60 Jahren an einem Herzinfarkt. Seine Fans erweisen dem „Goldjungen“ am ersten Todestag die Ehre, doch das Gedenken wird getrübt von neuen Anschuldigungen und schmutzigen Details über seine letzten Stunden.

Lomas de Zamora | Vor einem Jahr ist der hellste Stern am argentinischen Fußball-Himmel verglüht. Diego Armando Maradona starb am 25. November 2020 in einer privaten Wohnanlage nördlich von Buenos Aires an einem Herzinfarkt. Das ganze Land stürzte damals in eine kollektive Depression. Mitten in der Hochphase der Corona-Pandemie zogen Zehntausende Menschen an seinem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.